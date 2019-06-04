ЦРУ сливало украинским спецслужбам конфиденциальные телефонные разговоры Лукашенко

04.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Летом 2014 года в окружении президента Белоруссии Александра Лукашенко разгорелся нешуточный скандал с увольнением главы спецсвязи и начальника службы безопасности из-за утечки особо конфиденциальной информации.

Об этом в эфире телеканала «Царьград ТВ» сообщил российский пранкер Алексей Столяров (Лексус), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Пранкер рассказал, как разыграл белорусского лидера Александра Лукашенко, представившись сыном беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

В сюжете также привели диалог собеседников:

«- Мы вам подарим золотой батон, остался из коллекции в знак дружбы.

– Спасибо, Виктор (смех).

– Порошенко достаточно адекватный человек, мне кажется, просто, я не знаю, кто сейчас на него влияет, какие силы вокруг него и будет ли он самостоятелен.

– Ну, я потом вам расскажу, кто влияет и какие силы, какой расклад.

– Я тогда пообщаюсь с отцом. Просто они здесь отрабатывают ещё один вариант про Новороссию, думают объединить Луганскую и Донецкую область, и, возможно, пригласить отца в качестве одного из руководителей.

– Ну, это мы обсудим не по телефону».

Алексей Столяров вспомнил подробности того розыгрыша.

«Где-то через несколько дней какой-то украинский журналист у себя в соцсети разместил информацию, что Янукович скоро возглавит Новороссию, а через сутки уже появляется аудиозапись этого разговора, все СМИ это публикуют, мировые, что сенсация. Через несколько минут начинают писать ему: «Вы что, не понимаете, что это пранк?» И всё, СМИ сразу новости свои меняют, это был пранк», – рассказал «Лексус».

«Но тем самым, как мы считаем, ЦРУшники прослушивали Лукашенко, потому что больше никто это не мог делать, и они повелись тоже. То есть, понесли эту запись в СМИ, потом погорели на этом, но запалили свой канал шпионский. Ну, я так понимаю, ЦРУшники отдали украинским спецслужбам, а те уже распространили через свои объекты для слива. А дальше уже был уволен, насколько я знаю, глава спецсвязи, а его начальник СБ тоже потерял свою должность, даже Лукашенко публично заявлял: «Ну, как так? Почему я не могу по телефону нормально, конфиденциально пообщаться, что это становится достоянием общественности?» Но факт разговора не признал», – добавил пранкер.