ЦРУ стремится разжечь гражданскую войну в России, устраивая теракты – американский аналитик

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Спецслужбы западных стран проводят кампанию по разжиганию межэтнической и межрелигиозной вражды в России.

Об этом в эфире интернет-канала «Dialogue Works» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они [ЦРУ] пытаются разжечь неприязнь к мусульманскому населению. В России проживает 190 различных этнических групп – чеченцы, осетины, ингуши, таджики, узбеки.

Несмотря даже на то, что Таджикистан и Узбекистан – отдельные страны, сейчас в границах России всё ещё проживает этническое население из этих стран. Есть мусульмане, есть индуисты. Это довольно сложная смесь.

И что касается ЦРУ и МИ6, то я не сомневаюсь, что они разрабатывали планы, чтобы попытаться разжечь межэтническую вражду в России в попытке расколоть Россию, вызвать распад в России, и по возможности вызвать внутреннюю гражданскую войну», – сказал Джонсон.

«И я думаю, что это нападение, которое было инициировано из Украины, но при содействии как британских, так и американских офицеров разведки. Но цель состояла в том, чтобы попытаться создать инцидент, который дискредитировал бы Владимира Путина», – добавил разведчик.