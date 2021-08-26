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26.08.2021 12:34 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Албания, Балканы, Дзен, Политика, Спецслужбы, терроризм
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ЦРУ: В Албании действуют ячейки международных террористических организаций

В Албании существуют филиалы 65 исламистских организаций, многие из которых готовят теракты по всему миру....

В Албании существуют филиалы 65 исламистских организаций, многие из которых готовят теракты по всему миру.

Об этом сообщают Reporteri, ссылаясь на недавний отчет ЦРУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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В частности речь идет об ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации), а также о признанном Вашингтоном террористическим иранском Корпусе стражей исламской революции.

При этом, как отмечается в отчете, власти Албании толком не противодействуют существованию террористических организаций в своей стране. В отчете также говорится, что Албания является «невралгическим центром» сети ИГИЛ для вербовки и обучения боевиков, которых затем отправляют сражаться в Сирию, Ливию или Ирак.

«В последние годы было обнаружено и замечено, что одна из пяти ветвей иранской гвардии Корпуса страже Исламской революции планирует террористические атаки во многих странах мира, включая Албанию, Бахрейн, Бельгию, БиГ, Болгарию, Данию, Францию, Германию, Кению, Турцию и США», – утверждает в докладе.

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