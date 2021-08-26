ЦРУ: В Албании действуют ячейки международных террористических организаций

26.08.2021 12:34 (Мск), Белград, Алексей Топоров

В Албании существуют филиалы 65 исламистских организаций, многие из которых готовят теракты по всему миру.

Об этом сообщают Reporteri, ссылаясь на недавний отчет ЦРУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В частности речь идет об ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации), а также о признанном Вашингтоном террористическим иранском Корпусе стражей исламской революции.

При этом, как отмечается в отчете, власти Албании толком не противодействуют существованию террористических организаций в своей стране. В отчете также говорится, что Албания является «невралгическим центром» сети ИГИЛ для вербовки и обучения боевиков, которых затем отправляют сражаться в Сирию, Ливию или Ирак.

«В последние годы было обнаружено и замечено, что одна из пяти ветвей иранской гвардии Корпуса страже Исламской революции планирует террористические атаки во многих странах мира, включая Албанию, Бахрейн, Бельгию, БиГ, Болгарию, Данию, Францию, Германию, Кению, Турцию и США», – утверждает в докладе.