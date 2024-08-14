ЦРУ завербовало Авакова и двинет его на пост президента Украины – Царёв

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Экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, которого западная пресса назвала вероятным преемником Зеленского, был завербован ЦРУ еще во времена отсидки в Италии.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил экс-нардеп ВРУ, политик Олег Царёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Аваков через Петра Ющенко был назначен главой Харьковской администрации. С приходом Януковича во власть, на Авакова возбудили уголовное дело. Он сбежал в Италию, через Интерпол попал в тюрьму, где его завербовало ЦРУ. С тех пор Аваков и ЦРУ неразрывно связаны. Он занимался Майданом, отвечал за силовые операции, убийства, снайперов. Звучали две фамилии – Турчинов и Парубий, но реально, не отсвечивая, всем этим занимался Аваков. И когда на Украину приехал Андреас Пучкавичус – человек, который организовывал снайперскую стрельбу во всех «цветных революциях» на постсоветском пространстве, начиная с рижского ОМОНа и сам работал с ЦРУ, – он встречался с Аваковым. И это стало началом стрельбы на Майдане», – отметил он.

По словам Царёва, по заданию ЦРУ Аваков занимался поставками оружия в Сирию через Одесский порт. Когда склады пустели, их поджигали, обвиняя в этом Россию. Когда при Порошенко Аваков получил пост главы МВД, ему стали платить все – за игорный бизнес, за кражи автомобилей и особняков, за продажу наркотиков и контрабанду.

«Это был очень влиятельный чиновник, по сути, второй после Порошенко. Никогда ещё ни до, ни после руководитель МВД не обладал такой властью, как Аваков. Он сколотил состояние и стал миллиардером. Его связи со спецслужбами остались. Он уехал в Италию, там себе спокойно жил и работал, и естественно хочет вернуться», – указал Царёв.

По сравнению с другими кандидатами на замену Зеленскому у Авакова есть большое преимущество – он не завязан ни на демократов, ни на республиканцев. Он человек ЦРУ, а это государство в государстве, которому не важно, кто будет президентом США. И это делает Авакова вероятным следующим президентом Украины.