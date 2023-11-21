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Всё идёт к тому, что единственной виновной в подрыве трубопроводов «Северный поток» станет украинская сторона, однако Владимир Зеленский в данном случае останется чист.

Об этом в эфире интернет-канала «JRE» заявил бывший сотрудник ЦРУ по тайным операциям и нынешний генеральный директор Portman Square Group Майк Бейкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Судя по последним сообщениям, похоже, что уничтожение «Северного потока» – это была спецоперация украинских военных. Согласно последним сообщениям, это была операция небольшой команды, и Зеленского держали в неведении. Отчасти потому, что они хотели, чтобы он правдоподобно всё отрицал. Они приплыли на лодках, может быть, на двух, нырнули вниз, и взорвали трубопровод. А потом всё закончилось», – сказал Бейкер.

Он подчеркнул, что в конечном итоге главными виновниками останутся одни бандеровцы.

«Во всём обвиняли Россию, люди говорили, что это сделала Россия. Люди говорили, что это США, что это Британия, что это Украина. Все обвиняли друг друга. И это всё ещё не совсем ясно, но, похоже, что это действительно было сделано украинцами. И, похоже, что именно к этому всё идёт с точки зрения отчётности», – добавил црушник.