«Cтроим батарею из семи ТЭЦ вместо одной – их сложнее разбомбить» – заместитель Кличко проговорился в эфире
Второй уровень защиты объектов украинской энерго-инфраструктуры рассчитан на одно попадание «Герани», а от баллистики противоядия нет.
Об этом заявил первый замглавы Киевской городской госадминистрации Пётр Пантелеев в интервью ICTV, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«От баллистики эффективной полной защиты пока нет. Речь о снижении рисков поражений при интенсивных обстрелах. И если говорить о ТЭЦ, то это большие помещения, которые куполом не закроешь. Поэтому, кроме защиты, после того, как у нас было поражено 80% генерации, пошли огромные деньги на то, чтобы восстановить работу ТЭЦ, они полностью восстановлены. Там и «Кинжалы» прилетали, и баллистика, и всё остальное.
Вообще, анализируя первую волну поражений, мы убедились в том, что ТЭЦ в принципе защитить невозможно, это огромный объект с множеством оборудования, и пошли по другому сценарию, по алгоритму создания системы распределителя генерации, купили оборудование, получили от партнёров и запроектировали на 4 года.
Строится семь небольших ТЭЦ, которые уже не так просто поразить, как ту ТЭЦ, которая, как мишень на карте. Потратили большие деньги», – рассказал Пантелеев.
Однако он подчеркнул, что это тоже не будет гарантией спасения от блэкаута всего Киева, учитывая гигантское потребление города.
«Если говорить о втором уровне [защиты] – это относительно недорого. Что это такое? Цена физической защиты этих приоритетных объектов 3,7 млрд.гривен. Физически деньги найти возможно, сказать, что это дёшево – нет… Потому что решает сама защита? Это бетонное сооружение рассчитано на одно попадание «Шахеда». Как оно себя дальше будет вести, я не знаю. Кстати, может, это не надо было в эфир давать про попадание «Шахеда», – спохватился кличковец.