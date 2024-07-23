Cтроительно-мигрантское лобби из Москвы потянулось в Крым

Любовь Смирнова.  
23.07.2024 14:52
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Строительство


Главные лоббисты нелегальных мигрантов – это строительные компании, которым нужно удешевить стоимость 1 квадратного метра и получить больше прибыли с клочка земли. В Крыму и Севастополе их аппетиты нужно ограничивать, заявил в эфире «Первого севастопольского» политолог и блогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Потому что эти коррупционеры-застройщики – главные интересанты нелегальной миграции. И раз уж мы про Севастополь заговорили, то я здесь человек пришлый, родился и вырос в Москве. И на моих глазах Москва превратилась в эту гигантскую… Я приезжаю, и меня охватывает ужас, я не хочу находиться в своём родном городе. Потому что в то, во что ее превратил Собянин – это не моя Москва, ни культурно, ни ментально. Москва – это уже кавказско- среднеазиатский город. И такое количество жилья, которое там построено, сверхконцентрация людей за 1 тысячу киломтеров до Полярного круга – это абсурдная ситуация!  На узенькой маленькой реке вырубили всю зелень по контуру, которую Сталин садил, чтобы 8 миллионов человек дышало и ввезли туда 20 миллионов человек – это просто гетто, тот самый раковый корпус», – подчеркнул он.

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Главные лоббисты нелегальных мигрантов – это строительные компании, которым нужно удешевить стоимость 1 квадратного...

По его словам, теперь строительное лобби перекинулось на Крым и Севастополь, рассказывая о каких-то экономических выгодах многоэтажных «гетто».


«Я бы хотел, чтобы Крым и Севастополь были в каком-то смысле передовыми в России. У нас поставлена президентом задача – повышение демографии. А повышение демографии в кварталах   советского типа невозможно, и социальная инфраструктура в кварталах советского типа тоже. Поэтому если мы хотим, чтобы у нас дети начали рождаться, необходимо создавать социальную среду, в первую очередь, в Крыму и Севастополе, потому что по рождаемости они отстают. А это значит частное малоэтажное жильё. Это значит, что мы должны интересы владельцев уменьшать, либо снижая их прибыль, либо законодательным путём. Либо вообще запрещать это высотное строительство, чтобы здесь не появилось ещё одна Москва, упаси господи», – подытожил Живов.

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