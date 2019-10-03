Цугцванг: Каждый новый шаг Зеленского ухудшает его положение

03.10.2019, Москва, Максим Карпенко

После подписания в Минске «формулы Штайнмайера» украинская власть оказалась в положении, когда каждый ее новый шаг будет вести к ухудшению позиций. Реинтеграция Донбасса со всеми его проблемами не выгодна Украине, а продолжение войны еще больше ухудшает положение.

Об этом в эфире израильского канала ITON TV заявил украинский политолог Николай Спиридонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский находится, выражаясь шахматной терминологией, в положении цугцванг. Действительно, мирное соглашение, которое частично подписано, в данном случае «формула Штайнмайера» утверждена Леонидом Кучмой, соответственно, ее условия не на 100% выгодны для Украины. Потому что Украина столкнется с необходимостью реинтеграции территорий, с необходимостью восстановления разрушений и многими другими неудобствами.

Но другой вопрос, что военного решения конфликта тоже не особо видно… Соответственно, мы имеем выбор между плохим миром на не совсем подходящих для нас условиях и продолжением войны бесконечной», – заявил Спиридонов.