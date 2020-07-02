Цукерберг пригрел у себя украинских нацистов – эксперт

02.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Русскоязычный сегмент Facebook цензурируют люди, близкие к украинским националистическим движениям.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, насчёт «на Украине нет нацизма», хорошее исследование вывесили, кто стоит от украинской команды цензором в Facebook. Вчерашняя нацистка, советник депутата от партии «Свобода» Екатерина Крук (национал-социалистическая партия, которую Парубий взял к себе) возглавляет структуру StopFake, и сейчас они цензурируют в Facebook русскоязычный сегмент. Социал-националисты – национал-социалисты Украины!» – заявил Корнилов.

«Разве когда-то не было принято решение на уровне Европарламента, осуждающее «Свободу»?» – спросил телеведущий Владимир Соловьёв.

«И США называли, и посольство США называло. А мы удивляемся, почему банят за осуждение нацизма, за ролики, которые показывают, что на современной Украине происходит, за советский флаг над Рейхстагом», – добавил эксперт.

«То есть, Цукерберг пригрел у себя нацистов?» – уточнил Соловьёв.

«То есть там теперь эта девушка, пожалуйста. 2 мая радовалась сожжению людей в Одессе: защитили наш город от Русского мира, молодцы и прочее – вот теперь это возглавляет группу цензоров русскоязычного Facebook. И как вы думаете, почему это всё происходит? А это выходцы с Украины, с той самой, где нацизм как-бы ничто, его нету и таких людей вообще не присутствует», – отметил Корнилов.