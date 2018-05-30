30.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Россия

Цукерберга вызовут на ковер в Москву


Совет Федерации РФ пригласит владельца социальной сети «Фейсбук» Марка Цукреберга выступить на своем заседании как эксперта в рамках «Часа эксперта».

С предложением выступил сенатор Антон Беляков.

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«В последний месяц дважды перед парламентами – американским и европейским – выступал основатель «Фейсбука» господин Цукерберг. А почему бы нам не последовать опыту наших коллег и не пригласить господина Цукерберга для выступления в стенах Совета Федерации. Тем более, что в своих выступлениях он непосредственно касался России», – сказал Беляков.

Спикер Валентина Матвиенко назвала предложение Белякова «хорошей идеей».

«Зарубежные эксперты в рамках нашего «Часа эксперта» были бы очень уместны. Я бы поддержала предложение о приглашении Цукерберга. Мы постараемся организовать его приезд», – сказала Матвиенко.

Против приглашения Цукерберга выступил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

«Я считаю его русофобом, и давать ему трибуну здесь не совсем правильно», – сказал Цеков.

Матвиенко возразила, что и русофобов надо слушать.

«В Конгрессе ему просто допрос устроили на шесть часов. Почему Совет Федерации не может вступить в диалог, задать вопросы по русофобским высказываниям. Надо не только удобных спикеров слушать, но и неудобных», – сказала Матвиенко.

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