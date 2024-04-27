«Цветок Очеретино раскрывается»: начались бои за Керамик

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Российская армия продолжает расширят прорыв у поселка Очеретино к северо-западу от Авдеевки.

Об этом сообщают источники как с украинской, так и с российской стороны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши части, продолжая сражение за Новокалиново, вытеснили противника из центральной части села и вошли в восточные части Керамика. В административном плане, так как оба населенных пункта составляют фактические единое целое. Также они продолжали здесь двигаться на север, обходя укрепрайон Керамик-Новокалиново с востока. К ночи мы смогли занять здесь еще один опорник противника.

Одновременно с этим, западнее наши части продолжали «раскрывать цветок Очеретино», двигаясь на север, запад и юг от населенного пункта. Нами были взяты поля между Очеретино и Архангельским и западнее Соловьевого. Таким образом охват Керамика-Новокалиново стал за вчерашний вечер еще более глубоким и основательным. Ситуация здесь для опорников ВСУ быстро приближается к катастрофической. Также продолжалась зачистка местности в районе Бердычей», описывает ситуацию военный обозреватель Юрий Подоляка.

Указывает на продвижение ВС РФ и украинский военкор Олег Петренко, составляющий карты.

«В Новокалиново противник продвинулся вдоль улицы Ставковая на глубину до 650 м и вдоль улицы Первомайская на глубину до 780 м. Вражеская пехота подошла вплотную к посёлку Керамик. Западная часть Очеретино перешла под контроль российских войск. Противник имеет частичный успех в северном и северо-восточном направлениях на участке шириной до 2.7 км на глубину до 720 метров. Южнее Соловьёво и Новобахмутовки противник атакует вдоль лесополос в южном направлении», – сообщает Петренко в утренней сводке.

По словам эксперта Центра военно-политической журналистки Бориса Рожина, российские подразделения «продолжают продвижение вдоль русла реки с запада Новокалиново».

«Помимо этого, начались бои за Керамик. Керамик и Очеретино нависают над оставшимися крупными укрепами между населенными пунктами. В порядке вангования – Керамик, Новокалиново и Архангельское достаточно скоро перейдут под контроль ВС РФ», – прогнозирует Рожин.

Карты от связанного с ВСУ украиснкого военно-аналитического проекта Deep State показывают, что большая часть Очеретино освобождена ВС РФ, а российские войска с востока вплотную подошли к Керамику.

Американское издание Forbes очень встревожено последствиями Очеретинского прорыва.

«Ситуация отчаянная для истощенных украинских бригад в этом районе. То, что украинцы потеряют несколько сел вокруг Очеретинского направления, предрешено. Реальный риск, однако, заключается в том, что украинской оперативно-стратегической группе «Таврия» — командованию, ответственному за силы к западу от Авдеевки, — не останется иного выбора, кроме как сократить свои потери, отойти на несколько миль на запад и вновь консолидироваться вдоль новой линии обороны, проходящей с севера на юго-запад от Очеретино. Хуже того, отступление – если оно будет проведено плохо – предоставит русским возможность удвоить свои локальные атаки и добиться второго, третьего или четвертого прорыва, который может, как цепная реакция, спровоцировать более широкий украинский крах», – говорится в публикации.

По словам автора, такое «отступление может привести к сдаче десятков квадратных миль территории».