Цветы, с которыми 8 лет назад ждали русских, давно превратились в венки – военкор

Российское командование разрабатывало и начинало СВО на Украине, руководствуясь представлениями о стране восьмилетней давности.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Ведущий напомнил, что и ориентировались на встречу российских солдат с цветами.

«На 8 лет опоздали с цветами, они завяли. К сожалению, да [цветы превратились в венки]. Мы пытались провести полицейскую операцию против страны, которая повела против нас тотальную войну.

Совершенно было понятно нам, окопным или диванным аналитикам, как нас любят называть, я знаю, кто это нас называет, и откуда пошло – военкрысы. Я военкрыса, и Коца называют военкрысой. Я думаю это люди, которым так сказали писать те, кто ответственен были за планирование «священной военной операции», – рассказал военкор.