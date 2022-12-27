Цветы, с которыми 8 лет назад ждали русских, давно превратились в венки – военкор
Российское командование разрабатывало и начинало СВО на Украине, руководствуясь представлениями о стране восьмилетней давности.
Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы, по сути, замышляли полицейскую операцию стремительную», – констатировал Стешин.
Ведущий напомнил, что и ориентировались на встречу российских солдат с цветами.
«На 8 лет опоздали с цветами, они завяли. К сожалению, да [цветы превратились в венки]. Мы пытались провести полицейскую операцию против страны, которая повела против нас тотальную войну.
Совершенно было понятно нам, окопным или диванным аналитикам, как нас любят называть, я знаю, кто это нас называет, и откуда пошло – военкрысы. Я военкрыса, и Коца называют военкрысой. Я думаю это люди, которым так сказали писать те, кто ответственен были за планирование «священной военной операции», – рассказал военкор.
Спасибо!
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