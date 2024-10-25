Цыганский погром после жестокого убийства произошёл на Урале

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Цыганский погром прошел в городе Коркино (Челябинская область). Жители вышли на сход в микрорайоне Тимофеевка, где компактно проживают цыгане.

Люди были разгневаны жестоким убийством 40-летней таксистки. К ней в машину сели два цыганских подростка. Произошла ссора, и цыгане ударили водителя ножом. У нее осталось двое несовершеннолетних детей.

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Ориентировка на предполагаемых убийц быстро появилась в местных пабликах. Однако полиция бездействовала. И толпа пришла к дому подозреваемых. Оттуда раздались выстрелы.

После этого окна дома стали закидывать камнями, а стоящие рядом с домом автомобили – переворачивать и поджигать.

Прибывший на место СОБР и вызванное из Челябинска подкрепление Росгвардии оцепили дом и оттеснили толпу.. Были задержаны пятеро участников погрома и человек, стрелявший в толпу. Как сообщает местный СК РФ обвинение предъявлено и одному из подростков-убийц.

Представители цыганской диаспоры, опасаясь самосуда, пытаются покинуть город на машинах.

Как пишет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, проблемы с цыганским населением в Челябинской области существуют давно. Начиная с 2011 года власти пытаются расселить слободки, являющиеся рассадниками криминала.

«Буквально вчера силовики штурмовали табор, чтобы пресечь мошенническую деятельность. Подобные анклавы нужно контролировать со стороны полиции, иначе мы вернёмся в 90-е, когда случаи нападения цыганских детей с ножами были обыденностью», – написал Слуцкий в своем тг-канале.

По данным телеведущего Романа Голованова, точкой невозврата, за которой последовал погром, стали заверения местного барона судить выродков по своим цыганским законам.

«Если бы два русских выродка убили бы цыганскую таксистку, никто бы из русских и не подумал их защищать. Убийцы должны уехать далеко и навсегда. Это как дважды два. А тут так не работает. Это свои. И их надо выгораживать. Для меня убийцы не могут быть своими. А тут могут», – пишет Голованов.

«Разбираться нужно для начала с местной полицией. Кто закрывал глаза годами, кто крышевал наркоторговлю, кто был с цыганскими бандитами в доле? Ну, и в очередной раз возникает вопрос. А в России точно должны существовать диаспоры? Любые, не только из мигрантов? Вы уверены в том, что в России могут существовать замкнутые этнические анклавы? Или они должны быть выпотрошены силовиками уже на этапе формирования?», – вопрошает публицист Сергей Мардан.

«Не может ведь быть так, чтобы внутри государства жил народ обособленный, существующий строго по своим понятиям. Ну ладно б просто по своим понятиям, но эти понятия совсем не вписываются в российское законодательство и даже грубо нарушают его. Трагедия цыган в том, что, поменяй они свои понятия и образ жизни, табора не будет, может, и самих цыган не будет. Они рассеются по стране, по миру, смешаются с другими. Поэтому цыганских детей так рано женят и выдают замуж – чтобы они были привязаны к табору обязательствами перед рано появившимися детьми. И когда-то этот узел на цыганском платке придется развязывать», – поясняет член Совета по правам человека Марина Ахмедова.

Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев считает, что федеральные власти не должны спускать ситуацию в Челябинской области «на тормозах».

«Челябинская область – это опорный регион ВПК. И надо быть крайне наивным, чтобы не понимать, что внешние силы, включая и западные разведцентры, крайне внимательно отслеживают, что там происходит. И не только отслеживают», – предостерегает Евстафьев.