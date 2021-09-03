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03.09.2021 16:20 (Мск),

Москва, Владимир Гладков

 
Д.Б., Дзен, Политика, Россия
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Д.Б. Лавров рассказал, как ему удается сохранять спокойствие

Негативные эмоции от дипломатического общения с западными «партнёрами» обычно «сливаются через те или иные...

Негативные эмоции от дипломатического общения с западными «партнёрами» обычно «сливаются через те или иные выражения», однако лучше их произносить про себя.

Об этом в ходе открытого урока для участников марафона «Новое Знание» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы сохраняете всегда спокойствие, когда вас провоцируют ваши оппоненты, враги, и куда вы сливаете дальше эмоции? Потому что порой с тем, что происходит на международной арене, сохранять спокойствие просто невозможно», – спросил один из студентов.

«Насчёт того, как выдержка формируется, выковывается, куда сливаются эмоции. Эмоции сливаются обычно через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или, в крайнем случае, шёпотом. Это помогает», – поделился дипломатическим опытом министр.

Напомним, что в августе 2015 года на пресс-конференции с министром Саудовской Аравии Лавров тихо произнёс «Дебилы, б***», но к кому он обращался осталось не ясно. По одной из версий, это было сказано в адрес назойливых фотографов.

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