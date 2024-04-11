«Да Бога ради» – экс-советник секретаря Совбеза Украины мечтает о передаче всей страны в управление американцам

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США заинтересованы в сохранении Украины, потому что ее ресурсы позволяют расширять американскую экспансию. Это «вселяет надежду», потому что означает, что элиты Штатов не заинтересованы в том, чтобы отдать Украину России.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил бывший советник секретаря Совбеза Украины Борис Барабаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Американские элиты имеют план на всю Украину, а не на часть ее. Да, именно так. Не заинтересованы даже частью ее поступиться, и в этом есть своя прелесть для Украины. Это означает, что они нас не бросят. Не из-за благотворительности, не из-за доброты душевной. Да Бога ради, в политике такие категории не встретить.

Здесь, на самом деле, простой экономический расчет – Украина, с ее ресурсами, с ее населением, сколько бы тут ни осталось, должна быть страной очень-очень-очень дружественной Соединенным Штатам, чтобы здесь американский бизнес развивался и восстанавливал Украину, совершал экспансию в экономической сфере. Поэтому здесь простой прагматический расчет, и это в меня лично вселяет надежду», – заявил Барабаш.