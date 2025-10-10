Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже прямое открытие экспорта украинских дронов в Европу не даст большого прихода денег на Украину, потому что западная система безопасности строится на совсем других масштабах и суммах.

Об этом говорили участники эфира пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Представьте, если бы была возможность, чтобы украинская вооружённая промышленность могла продавать за рубеж свою продукцию по тем ценам, без ограничений – 20% прибыли, 30. По мировым ценам. Представляете, что это будет значить?», – разошёлся бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа.

В свою очередь, украинский экономический эксперт Олег Пендзин возразил, что есть «маленький нюанс».

«На сегодняшний момент вся идеология построения системы безопасности строится на Европе и США, на дорогостоящих средствах. Украинские дроны, украинская система подготовки безопасности в разы дешевле, абсолютно правильно. Поэтому прямое открытие экспорта не даст большого прихода денег на Украину. Даже если вы будете продавать что-то, что стоит 150-200 тыс.долларов, в сравнении, например, с одним танком «Абрамс», который стоит десятки миллионов, это разные вещи», – констатировал экономист.

Однако поляк не сдавался.

«Будут спутники у Украины в три раза дешевле, чем у Маска, украинская промышленность будет залогом благополучия высокомаржинальных технологий и политического влияния. Запомните это хорошо!», – вещал Кульпа.

Пендзин согласился с поляком, при условии, если Украина войдёт в качестве составной части в формирование европейской структуры безопасности.