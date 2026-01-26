«Да, Киев замерзает. Но альтернативы войне – нет» – генсек НАТО
Несмотря на гуманитарную катастрофу в некоторых украинских городах, Запад продолжает накачивать Украину оружием – и настаивает на продолжении войны.
Об этом говорил в Комитете по иностранным делам Европейского парламента в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я бы сказал, что для украинцев это самая суровая зима за последние 10 с лишним лет. В Киеве сейчас -20, и люди живут в таких условиях, несмотря на постоянные атаки на инфраструктуру и мирных жителей.
Бои идут на линии фронта, но Россия наносит удары и по крупным городам. Она целенаправленно наносит удары по инфраструктуре, оставляя украинцев буквально на морозе. Без тепла, света и воды.
Тем временем продолжаются мирные переговоры под руководством США. Президент Трамп и его команда прилагают максимум усилий, чтобы остановить кровопролитие.
Их поддерживают европейцы. Коалиция стран, возглавляемая Британией и Францией, прилагает усилия для обеспечения надежных гарантий безопасности, в том числе для размещения войск на территории Украины после заключения мирного соглашения.
Европа, Канада и США подтвердили свою готовность предоставить такие гарантии. И они важны для того, чтобы Путин после заключения мирного соглашения никогда больше не пытался напасть на Украину, потому что благодаря гарантиям безопасности – он будет знать, что у него нет шансов», – трепал языком Рютте.
«Пока продолжаются переговоры о заключении прочного мира, продолжается и военная поддержка со стороны НАТО, в том числе, в рамках инициативы PURL.
Пока мы разговариваем, на Украину поступает необходимая американская военная техника на миллиарды долларов, за которую платят союзники и партнеры. И этот поток поставок на Украину жизненно необходим для того, чтобы Украина продолжала сражаться. Альтернативы просто нет», – вещал генсек НАТО.
