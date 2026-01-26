«Да, Киев замерзает. Но альтернативы войне – нет» – генсек НАТО

Вадим Москаленко.  
26.01.2026 22:26
  (Мск) , Киев
Просмотров: 343
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на гуманитарную катастрофу в некоторых украинских городах, Запад продолжает накачивать Украину оружием – и настаивает на продолжении войны.

Об этом говорил в Комитете по иностранным делам Европейского парламента в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на гуманитарную катастрофу в некоторых украинских городах, Запад продолжает накачивать Украину оружием –...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я бы сказал, что для украинцев это самая суровая зима за последние 10 с лишним лет. В Киеве сейчас -20, и люди живут в таких условиях, несмотря на постоянные атаки на инфраструктуру и мирных жителей.

Бои идут на линии фронта, но Россия наносит удары и по крупным городам. Она целенаправленно наносит удары по инфраструктуре, оставляя украинцев буквально на морозе. Без тепла, света и воды.

Тем временем продолжаются мирные переговоры под руководством США. Президент Трамп и его команда прилагают максимум усилий, чтобы остановить кровопролитие.

Их поддерживают европейцы. Коалиция стран, возглавляемая Британией и Францией, прилагает усилия для обеспечения надежных гарантий безопасности, в том числе для размещения войск на территории Украины после заключения мирного соглашения.

Европа, Канада и США подтвердили свою готовность предоставить такие гарантии. И они важны для того, чтобы Путин после заключения мирного соглашения никогда больше не пытался напасть на Украину, потому что благодаря гарантиям безопасности – он будет знать, что у него нет шансов», – трепал языком Рютте.

«Пока продолжаются переговоры о заключении прочного мира, продолжается и военная поддержка со стороны НАТО, в том числе, в рамках инициативы PURL.

Пока мы разговариваем, на Украину поступает необходимая американская военная техника на миллиарды долларов, за которую платят союзники и партнеры. И этот поток поставок на Украину жизненно необходим для того, чтобы Украина продолжала сражаться. Альтернативы просто нет», – вещал генсек НАТО.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить