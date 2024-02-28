«Да кому они нужны» – в Израиле объяснили, почему Россия не станет забирать Прибалтику

Вадим Москаленко.  
28.02.2024 19:57
  (Мск) , Тель-Авив
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Прибалтика, Россия, Спецоперация, Украина


Литва, Латвия и Эстония превратились в нищие и никому не интересные государства, которые даже Россия обратно забирать не захочет.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Литва, Латвия и Эстония превратились в нищие и никому не интересные государства, которые даже...

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«Зачем России вторгаться в Прибалтику? Кто-нибудь может вспомнить хоть одно заявление хоть кого-то в России с угрозой вторгнуться в Прибалтику? Зачем России вторгаться, зачем она России нужна? Что там есть привлекательного для России?

Проблему портов в Балтийском море Россия решила, ей не нужны ни Рига, ни Клайпеда. У России есть проблема с Прибалтикой – чтобы горячие эстонцы сдуру не попытались блокировать Финский залив. И чтобы неудавшиеся шляхтичи литовцы не перекрыли дорогу в Калининград.

А в остальном кому она нужна, эта Прибалтика. Чего там может быть ценного для России сегодня. Да, могут быть какие-то сантименты, но у России гораздо больше тяги к киевской Лавре или Одессе, чем к Риге, Таллину или Клайпеде», – сказал Кедми.

Он подчеркнул, что и другие европейские страны России не нужны.

«России не нужна Прибалтика, не нужна и Финляндия. Зачем? Ещё одна Карелия? Своей Карелии хватает. И финны это знают.

Выдумали бред, что после победы над Украиной Россия пойдёт… куда? Россия ещё не решила, возьмёт ли она всю Украину, или четверть», – добавил эксперт.

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