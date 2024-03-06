«Да, мать вашу, братцы россияне, войска НАТО воюют на Украине» – экс-представитель Альянса

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Войска НАТО так или иначе участвуют в конфликте на Украине, пусть даже дистанционно, управляя беспилотниками или подготавливая ВСУ в качестве инструкторов.

Об этом в эфире видеоблога «Да это так» заявил бывший представитель НАТО в России Гарри Табах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Табах при этом тут же оговорился, что он не знает о фактах физического нахождения натовских солдат на Украине.

«Может быть, здесь есть иностранные консультанты, о которых мы не знаем, может быть, это какой-то секрет. А, может быть, их здесь и нет. Почему их может здесь не быть? Потому что мы возвращаемся в XXI век. Чтобы управлять многим современным оружием, например, самолетами или дронами, тебе не надо там находиться. Летчик и аналитики, которые смотрят, что он делает, они могут сидеть в Майами, а техники, которые его запускают, несколько человек, могут быть здесь, они могут быть украинцами, этому научить не так сложно», – сказал экс-представитель НАТО.

«Может быть абсолютно дистанционная работа, поэтому говорить, что здесь они находятся. Поэтому участвуют войска НАТО на территории Украины? Да участвуют, братцы-россияне, мать вашу. Может быть, они участвуют не на территории Украины, но они участвуют откуда-то дистанционно. Или вы хотите поймать натовца здесь – американца или британца, немца с военным билетом в кармане и сказать: «Ага, вот они здесь занимаются», – заявил Табах.