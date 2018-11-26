«Да мне по##й!» – из зала перебили речь Порошенко

27.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Во время внеочередного заседания Верховной Рады по поводу введения военного положения один из депутатов нецензурно выразил своё отношение к словам президента Украины Петра Порошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавинатора».

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«Украинская власть и украинский президент делают всё возможное, чтобы защитить украинскую землю», – вещал Порошенко с парламентской трибуны, но был вынужден прерваться из-за шума в зале.

«Помолчите», – сделал замечание президент.

После того, как Порошенко продолжил спич, кто-то из депутатов достаточно громко сказал: «Да мне по**й!».

«И сейчас, когда мы, как никогда, нуждаемся в единстве. И сейчас, когда нам необходимо будет… Можно, чтобы мы не матюкались в парламенте, хотя-бы? Вы проявляете такую культуру! Я надеюсь, это не «Самопомич»? Тогда простите», – сказал украинский президент.