«Да, мы за распад РФ». Российские либералы огласили свои цели

31.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Обновление Федеративного договора РФ и регионализация регионов может привести к отсоединению от страны некоторых областей, однако в этом случае транснациональные корпорации якобы могут удержать Россию от полного развала.

Об этом в ходе X «Форума свободной России» заявил либеральный публицист Ленар Мифтахов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие граждане в России боятся того, что регионализация приведёт к развалу страны. Россия, как экономическая территория – монолитна, развалить её невозможно. Конечно, какие-то куски могут отвалиться, безусловно, но в целом – это монолит.

Россию связывают именно крупные экономические транснациональные корпорации, которые работают в России. Идёт труба из Сибири в Европу, и владельцы этой трубы сделают всё, чтобы этот монолит не сломался. Эта труба, как арматура в бетонном блоке. Поэтому этот монолит крепок и бояться вообще ничего не надо, проводя регионализацию», – сказал Мифтахов.

В свою очередь, активист движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин также выступил в поддержку регионализации, поскольку уверен, что она даст им больше власти и рано или поздно всё-таки приведёт к развалу России

«В случае регионализации, наши свободно избранные в Санкт-Петербурге и в регионе депутаты будут принимать решения, подписывать нам договор или не подписывать договор, с кем нам его подписывать, нужно ли нам его подписывать с Москвой. Потому что мы из истории помним, сколько не подписывай договоров с Кремлём, он все равно их нарушит. Поэтому, нет, уважаемые господа, когда говорят «Вы за распад России», пускай говорят, пускай пугают. Извините, но да! Мы за распад России. Уже после распада России, мы будем говорить о том, нужна ли нам Российская Федерация или конфедерация или нет», – заключил Мезерин.