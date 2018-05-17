17.05.2018, Киев, Игорь Петров

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«Да Порошенко на Западе даже рта раскрыть не может», – тимошенковцы «сдали» бывшего соратничка

Проворовавшийся президент Петр Порошенко потерял авторитет на Западе и может лишь лебезить перед тамошними бюрократами, а не отстаивать интересы Украины.

Об этом в эфире телеканала «Киев» заявил бывший народный депутат и экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Сенченко, представляющий партию Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню, что наша страна, когда она отдала третий по мощности ядерный арсенал, она выполнила свои обязательства пред всем цивилизованным миром. Выполнив свои обязательства пред всем миром, мы имеем право требовать.

Проблема – в том, что наши зарубежные партнеры хорошо знают, что эта власть не пользуется авторитетом у народа.

Вторая проблема – наши зарубежные партнеры хорошо знают, насколько коррумпирована эта власть.

Поэтому, когда они с ней общаются, наша власть даже в лице президента даже рта открыть не может. И вот это – большая проблема. Некому жестко, твердо отстаивать интересы нашей страны», – сказал Сенченко.