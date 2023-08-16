Пропагандистские заявления о том, что украинские солдаты являются передовыми отрядами НАТО и защищают членов организации от «агрессивной России», вредны.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский военный эксперт, полковник в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Стариков заявил, что НАТО не интересно украинским солдатам, и защищать Альянс они не хотят.

«У нас это переросло, особенно при подготовке к Вильнюсскому саммиту, что мы – передовой отряд НАТО, и мы их защищаем. Вот, у меня вопрос, хоть я и ярый сторонник вступления в НАТО, стандартов и того подобного, – так че мне это НАТО защищать? Нах…р они мне нужны, их защищать? Ответьте, зачем я их буду защищать? Если у Соединенных Штатов Америки и у НАТО военный бюджет – триллион долларов, а у России военный бюджет – ну, 50 миллиардов, ну, 60-70, а у этих – триллион. Они сами себя защитят.

Эта информационная составляющая и те, кто работают этими нарративами, они перевели в эту сторону. И тогда у народа возник вопрос, и народ побежал. Те, кто были патриоты, настроенные, пошли. В первые дни, очереди в военкоматах, а сейчас очередей нет. Почему? Потому что возникает вопрос, а нафиг они нужны? Они живут там хорошо, а мы их должны защищать», – негодовал Стариков.