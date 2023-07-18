«Да ради Бога» – Казаков о передаче Зеленскому нацистов «Азова»

Владимир Гладков .  
18.07.2023 21:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Владимир Зеленский прибыл в Турцию выпрашивать у Эрдогана оружие для ВСУ, однако вместо этого ему утешительным призом передали пленных командиров запрещённого в РФ «Азова».

Об этом на канале «Перспектива» заявил бывший советник первого главы ДНР, политтехнолог Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Зеленский прибыл в Турцию выпрашивать у Эрдогана оружие для ВСУ, однако вместо этого...

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«Это тактическая игра Эрдогана, к которой мы относимся спокойно, потому что существенного ущерба интересам России эта тактическая игра Эрдогана не нанесла. Ну, там он передал Зеленскому «азовцев», давайте вспомним, а зачем Зеленский приезжал в Турцию? Он в Турцию приезжал за оружием. Он оружие получил? Нет. Вместо оружия ему дали пятерых «азовцев». Это вместо «Байрактаров», вместо пушек, вместо снарядов», – рассуждал он.

«И что – мы должны по этому поводу сетовать? Да ради Бога, пусть следующий раз он Зеленскому даст наложниц вместо пушек. Нам не жалко», – утверждал Казаков.

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