«Да, скифы мы» – украинский политолог заговорил о плохой Европе и намекнул на хорошую военную диктатуру

24.11.2021  23:28 (Мск), Киев,
Игорь Петров.  
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украина – страна с азиатским мышлением, хотя географически она относится к «беспринципной» Европе.

Об этом в эфире «Politeka Online» заявил политический аналитик Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина – страна с азиатским мышлением, хотя географически она относится к «беспринципной» Европе. Об...

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«Европа – понятие географическое, а не политическое. Это, с одной стороны, Албания, с другой – Норвегия. Они абсолютно разные. Это Беларусь, условно говоря, и Франция, Португалия и Великобритания. Нет единых европейских стандартов и принципов.

Очень долго европейские политики говорили о принципах, которые объединяют Европу. Последние годы показали – никаких принципов нет, есть выгода. Есть вопрос прагматизма, выгоды… А принципы – это если чего-то не хочется, надо увильнуть от какого-то момента. Тогда в Европе говорят – у нас есть принципы», – считает Кость Бондаренко.

По его мнению, Украина – страна с азиатским мышлением, хотя географически она находится в Европе.

«Украина географически в Европе, как Молдова, как Беларусь, Россия, но при этом политически ментально – она в Азии. Так же можно говорить о том, что в Украине существуют элиты, которые слабо понимают некую перспективу развития своего государства. Они понимают, что есть выгода, и ради нее готовы идти на те или иные действия.

Есть достаточно сильная авторитетная армия, которая до последнего времени не играла политическую роль. Но сегодня она может заявить о своих интересах и позициях. Есть бизнес-группы, которые чувствуют давление власти с одной стороны, а с другой – со стороны транснациональных корпораций. И они понимают, что оказались в достаточно сложной ситуации. И обедневший народ, который слабо связывает свое будущее с этой страной и этим режимом», – рассуждает Бондаренко.

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