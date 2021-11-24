«Да, скифы мы» – украинский политолог заговорил о плохой Европе и намекнул на хорошую военную диктатуру
Украина – страна с азиатским мышлением, хотя географически она относится к «беспринципной» Европе.
Об этом в эфире «Politeka Online» заявил политический аналитик Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европа – понятие географическое, а не политическое. Это, с одной стороны, Албания, с другой – Норвегия. Они абсолютно разные. Это Беларусь, условно говоря, и Франция, Португалия и Великобритания. Нет единых европейских стандартов и принципов.
Очень долго европейские политики говорили о принципах, которые объединяют Европу. Последние годы показали – никаких принципов нет, есть выгода. Есть вопрос прагматизма, выгоды… А принципы – это если чего-то не хочется, надо увильнуть от какого-то момента. Тогда в Европе говорят – у нас есть принципы», – считает Кость Бондаренко.
По его мнению, Украина – страна с азиатским мышлением, хотя географически она находится в Европе.
«Украина географически в Европе, как Молдова, как Беларусь, Россия, но при этом политически ментально – она в Азии. Так же можно говорить о том, что в Украине существуют элиты, которые слабо понимают некую перспективу развития своего государства. Они понимают, что есть выгода, и ради нее готовы идти на те или иные действия.
Есть достаточно сильная авторитетная армия, которая до последнего времени не играла политическую роль. Но сегодня она может заявить о своих интересах и позициях. Есть бизнес-группы, которые чувствуют давление власти с одной стороны, а с другой – со стороны транснациональных корпораций. И они понимают, что оказались в достаточно сложной ситуации. И обедневший народ, который слабо связывает свое будущее с этой страной и этим режимом», – рассуждает Бондаренко.
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