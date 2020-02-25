Да у вас наркоманы загибаются! – в Киеве стыдят неразумных крымчан

25.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Размеренный ход очередного антироссийского эфира на «Радио Свобода» был сегодня прерван звонком жителя Севастополя, который рассказал о восстановлении лифтов и дорог на полуострове после воссоединения с РФ. В ответ украинская журналистка упрекнула в равнодушии к судьбе инъекционных наркоманов в Крыму, которые после 2014 года лишились выделяемого по программам Запада бесплатного метадона.

В момент звонка в студии обсуждалась книга «Потерянный остров. Книга репортажей из оккупированного Крыма» с её автором, украинской журналисткой Натальей Гуменюк.

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«Меня зовут Александр, я из Севастополя. Я, конечно, согласен с гостьей, что всё изменилось. Например, у нас в подъезде меняют лифт, который не меняли с 80-го года ни разу. Также поменяли асфальт, также сейчас полностью все трубы меняют в доме. У вас так же на Украине всё стало после 2014 года? Конечно, я доволен! За то, что мусоришь, можно штраф получить или в обезьянник попасть. У вас так же хорошо на Украине живётся?» – спросил крымчанин.

«Кому-то лучше, кому-то нет, зависит от разных людей. Я не буду оспаривать, что российское государство непропорционально много денег даёт в Крым. Действительно, когда едешь из Симферополя в Керчь, ты видишь, что вся дорога строится», – признала Гуменюк.

Журналистке сразу пришла на помощь радиоведущая Елена Ремовская.

«Это очень популярный тезис у наших слушателей, комментаторов под трансляциями. Они апеллируют к тому, что стало жить комфортнее. Но у меня всегда в этой ситуации есть встречный вопрос: ведь жизнь человека состоит не только из того, что у тебя поремонтирован лифт или ровная дорога?» – разглагольствовала Ремовская.

Наталья Гуменюк сразу же ухватилась за тему и не нашла ничего лучшего, чем привести в пример тяжёлую жизнь крымских наркоманов.

«Всё равно, конечно там будут люди, которые говорят о стабильности. У кого-то жизнь стала лучше, например, у российских чиновников, или в тех бюджетных сферах, где деньги появились, но в это же время, например, у некоторых людей, которые занимались бизнесом, их бизнес оказался сломан. Или та же история, которую мне рассказывают о пациентах заместительной терапии, которые многие погибли из-за запрета этой практики», – заявила журналистка.