«Да я не туда нажимал»: в Крыму изобличили очередного «ждуна» и «заукраинца»

Любовь Смирнова.  
13.05.2024 22:28
  (Мск) , Симферополь
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Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Очередного «ждуна» и «заукраинца» разоблачил телеграм-канал «Крымский СМЕРШ».

Житель Симферополя Айдер Куртиев в социальной сети «Одноклассники» поздравлял с украинскими праздниками и размещал публикации в поддержку Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередного «ждуна» и «заукраинца» разоблачил телеграм-канал «Крымский СМЕРШ». Житель Симферополя Айдер Куртиев в социальной...

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Свои действия Куртиев объяснил просто: «не туда нажал».

«На своей страничке в «Одноклассниках» случайно поставил лайки, дискредитирующие российскую армию. Обязуюсь удалить. Я приношу свои извинения», – заверил Куртиев после беседы с правоохранителями.

На мужчину составлен административный протокол за дискредитацию армии, материалы направлены в суд для принятия решения.

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