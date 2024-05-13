«Да я не туда нажимал»: в Крыму изобличили очередного «ждуна» и «заукраинца»
Очередного «ждуна» и «заукраинца» разоблачил телеграм-канал «Крымский СМЕРШ».
Житель Симферополя Айдер Куртиев в социальной сети «Одноклассники» поздравлял с украинскими праздниками и размещал публикации в поддержку Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Свои действия Куртиев объяснил просто: «не туда нажал».
«На своей страничке в «Одноклассниках» случайно поставил лайки, дискредитирующие российскую армию. Обязуюсь удалить. Я приношу свои извинения», – заверил Куртиев после беседы с правоохранителями.
На мужчину составлен административный протокол за дискредитацию армии, материалы направлены в суд для принятия решения.
Спасибо!
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