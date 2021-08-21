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21.08.2021 12:07 (Мск), Москва, Максим Никифоров
 
Африка, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия
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«Да здравствует партнерство России и ЦАР!»: Граждане ЦАР поддержали сотрудничество Банги с Москвой

Центральноафриканской Республике нужна хорошо подготовленная профессиональная армия для обеспечения безопасности населения. Такое заявление сделал...

Центральноафриканской Республике нужна хорошо подготовленная профессиональная армия для обеспечения безопасности населения. Такое заявление сделал премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра.

По мнению главы правительства, республика смогла преодолеть затяжной кризис, вызванный группировками боевиков, благодаря окрепшей армии. Этому способствовала работа российских инструкторов с местными силовиками.

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С армией, жандармерией и полицией работают российские специалисты, которых на Западе любят приписывать к «ЧВК Вагнера». Россияне в сжатые сроки подготовили местных силовиков к эффективной борьбе с радикалами, угрожавшими госпереворотом. В результате масштабной операции крупные бандформирования были разгромлены, в страну вернулся долгожданный мир.

Центральноафриканцы также всячески поддерживают развитие отношений с Россией. В группе информационного агентства Afrique Media в Facebook люди оставили множество комментариев с благодарностью россиянам. Вот один из них:

«Да здравствует партнерство России и ЦАР!»

Отношение к российским специалистам обусловлено реальной помощью, которую они оказали африканской стране. Подготовка, организованная для республиканской армии и правоохранительных структур, позволила ЦАР вернуться к нормальной жизни, а людям заняться привычными делами в полной безопасности.

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