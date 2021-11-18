Дачич: «Запад угрожает Республике Сербской санкциями, хотя она ничего не нарушала»

Председатель Народной скупщины Сербии Ивица Дачич считает, что угрозы санкциями со стороны Запада против руководства Республики Сербской являются следствием фальшивого имиджа Боснии и Герцеговины как «жертвы сербской агрессии».

Об этом спикер заявил ТВ Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для чего объявлять санкции против Республики Сербской, если не она предприняла никаких действий против Дейтонского мирного соглашения?», – задал риторический вопрос Дачич.

Председатель Народной скупщины отметил, что угрозы санкций против официальных лиц Республики Сербской со стороны Запада не являются чем-то неожиданным или новым. И убежден, что все дело в качественной пропаганде, и в том, что сербы не знают, как позиционировать себя в маркетинговом смысле, в то время как хорваты и мусульмане ложно выдают себя за жертв.

«Я ожидаю, что на встрече президента Сербии Александра Вучича с президентом России Владимиром Путиным 25 ноября, помимо вопроса транспортировки и цены на газ, будут также обсуждены БиГ, региональная стабильность и Косово и Метохия», – заключил Дачич.