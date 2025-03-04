Дацюк: «Наш национализм стал глобальной проблемой»

Вадим Москаленко.  
04.03.2025 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Украине безразлична судьба всего остального мира.

Об этом на канале разыскиваемого в РФ как преступника киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине безразлична судьба всего остального мира. Об этом на канале разыскиваемого в РФ как...

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«Мы даже сделку не готовы заключить, ни под каким предлогом. У нас нет волевого акта, у Украины и США нет волевого акта, который они сегодня готовы совершить, и положить его в основу правового соглашения. У нас нечего заключить друг с другом. У нас фундаментальное непонимание друг друга. Трампу нужен мир, нам нужна Украина. Трамп не понимает мотивации Зеленского. Они исходят из разных видений.

Для Трампа сверхценность – мир, потому что иначе это мировая ядерная война. Зафиксировали, да? У него в принципе мировая ценность. Для Зеленского ценность – Украина. Насрать ему, будет ядерная война или нет. Наш национализм вышел на уровень глобальной проблемы», – сказал Дацюк.

Философ пожаловался, что Украина толкает мир на раня ядерной войны.

«В данном глобальном контексте мы хотим суверенитета, безопасности, пусть даже погибнет мир. А Трампу нужно, чтобы был мир, даже если погибнет Украина. И это кардинальное непонимание. А что, Путин не хочет, чтобы не было ядерной войны? Си не хочет? Ты понимаешь, что произошло на Украине, чего не произошло в остальном мире? Мы допустили ядерную войну, как элемент нашей войны, и сказали, что даже при этом мы будем продолжать сражаться. Но ни Путин, ни Си, ни Трамп этого не допускают», – сокрушается Дацюк.

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