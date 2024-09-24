Дацюк: План Зеленского для США – позорище. Никакой мы не форпост

Запад вполне устраивает, что Киев сделал ставку на войну до последнего украинца. Об этом на канале киевского телеведущего Виталия Дикого заявил украинский философ-майданщик Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Та позиция, которую повёз Зеленский – не план, она скандальная, она ужасная, она бесперспективная, она угнетающая и позорная. Люди на полном серьёзе пытаются как-то вокруг этого выстроить какую-то политику, имеющую перспективы. Там же в этой позиции всё: заплатите за нашу войну, заплатите за наше послевоенное будущее. Ребята, хоть от себя скажите что-то! Что вы при этом будете делать? Хоть пообещайте чего-то»,– сокрушается Дацюк.

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На возражение Дикого, мол, Киев декларирует, что Украина – форпост Запада, философ только отмахнулся.

«Форпост – это некая сила, которая в состоянии отстоять себя. А мы говорим следующее: мы – форпост, но можем стать первой жертвой. И с этой точкой зрения оказывается, что мы не форпост. То есть без помощи Европы и США мы не форпост. Если не будут давать нам оружие и боеприпасы и поддерживать нас финансово, никакой мы не форпост. В этом смысле мы можем сказать, что мы территория, разоряемая агрессором, и как разоряемую территорию, вам бы неплохо поддержать. Но форпост – это очень громкое слово. Весь наш форпост – это два-три месяца войны, это то, насколько у нас хватило оружия и боеприпасов. Всё остальное – это западный форпост. Но Запад может рассматривать эту территорию вообще как мусорную. Украинцев ещё много, они сражаться будут ещё долго, им деваться некуда. У нас есть время, мы приготовимся. И в этом смысле нормальная эгоистичная стратегия, как Запад, в общем-то, всегда и поступал», – объяснил Дацюк.