Дадим гибнущей России по зубам! – глава украинских отставников

08.06.2020, Киев, Игорь Петров

Россия – это гибнущий раненый зверь, готовый в любой момент начать вторжение в южные регионы Украины с целью пробить сухопутный коридор в Крым и выйти к границе Приднестровья.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Евгений Лупаков, председатель союза офицеров Украины.

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«Это первый и главный шаг, который на протяжении пяти лет войны пытается сделать Московия, чтобы иметь сухопутный проход от границы России до Приднестровья. Тут не только Крым, у них еще и Приднестровье в печенках сидит. Поэтому это очень и очень вероятно.

Дело в том, что Россия сейчас загнана в глухой угол. Цены на нефть упали (сегодня уже выше 40 долларов – прим ред.), санкции действуют. Это раненый зверь и он чувствует свою гибель. А перед своей гибелью этот зверь может наделать много глупостей. Эти глупости очень и очень опасны.

Поэтому надо держать порох сухим. И меня сейчас очень беспокоит то, что начали возню вокруг командующего ВМС Украины Воронченко. Это человек, который организовал надежную оборону и защиту Мариуполя, где стоят наши морские пехотинцы и куда не суются москали, и наши им там хорошо постоянно дают по зубам. Есть опасность и с моря, возможен десант, возможны провокации.

И в этом отношении Воронченко надо отдать должное, он на своем месте. Это не моряк, он сухопутный, береговик, который знает как дать москалям по зубам в случае провокации. Еще раз повторю: Россия – раненный зверь, крайне опасный. Он может пойти на провокацию», – рассуждает Лупаков.

Напомним, ранее командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, отвечая на вопрос журналиста ИА «Укринформ», заявил, что вторжении России с целью получения контроля над Северо-Крымским каналом возможно.

«Действительно, такая информация проходила, но мы уже заранее провели такие мероприятия. Мы спланировали усиление охраны критически важных объектов. В частности, это касается и водопровода нашей днепровской воды на временно оккупированные территории. Мы все эти объекты усилили – и охрану, и оборону, а также проводим определенные контрдиверсионные и контртеррористические мероприятия», – сказал Сергей Наев.