«Дадут доллар и высосут десять. Жёстко и конкретно»: Что китайцы сделают с Лукашенко

05.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Ни одна страна, кроме России не будет так нянчиться с Белоруссией и ее президентом Александром Лукашенко. Его заигрывания с Китаем не смогут заместить российские инвестиции в республику.

Об этом в эфире интернет-канала российского телеведущего Владимира Соловьева заявил политолог Семен Багдасаров, комментируя послание Лукашенко к парламенту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этой речи, которую он произносил, он очень сильно хвалит Китай, называя его другом единственным и говорит о каких-то проектах. Это желание получить от Китая, увидеть в Китае некоего нового донора, который заменит Российскую Федерацию в том или ином плане и думает, что это будут какие-то массовые инвестиции.

Я бы посоветовал господину Лукашенко посмотреть, как китайские инвестиции работают в Африке, а еще лучше, на постсоветском пространстве, в Таджикистане – мало не покажется. Китайцы – не россияне, они дадут доллар и высосут оттуда десять. Жестко и конкретно. Так, как мы на его капризы реагируем, никто не будет реагировать», – заявил Багдасаров.