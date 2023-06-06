«Даем две недели»: ЧВК «Вагнер» выдвигает ультиматум Минобороны

Анатолий Лапин.  
06.06.2023 12:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня


Если в течение двух недель российская армия не разберется с происходящим в Белгородской области, туда зайдут подразделения ЧВК «Вагнер».

Об этом в эфире Telegram-канале «Сигнал» заявил руководитель ЧВК Евгений Пригожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в течение двух недель российская армия не разберется с происходящим в Белгородской области,...

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По словам Пригожина, также он потребует, чтобы в Белгород было перевезено руководство Минобороны РФ.

«От Белгородской области до Рублевки совсем близко. А вдруг, мы поедем спрашивать, где нам наши боеприпасы, на Фрунзенскую набережную? Пока не собираемся… но я могу сказать, принято следующее решение. У людей желваки скрипят, некоторые, когда я показываю видео с брифинга Минобороны, они хватаются за пистолет и трясущимися руками в телефон тыкают. Ребята на нервах», – сказал глава компании.

«Поэтому мы даем около двух недель Министерству обороны освободить нашу землю. Но если, б…дь, они не освободят нашу землю, если мы не будем уверены, а я потребую, чтобы нас туда пустили, потому что иначе они лгут своему народу, если этого не произойдет, если ситуация будет ухудшаться, то мы пойдем в Белгород и будем защищать свою землю. Но мы потребуем, чтобы Фрунзенская переехала тоже в Белгород. Если умирать, то всем вместе. Мы не позволим доченька и зятенькам сидеть и намазывать себе жопы вазелином, а чтобы простые бабки белгородские или дети погибали как собаки», – заявил Пригожин.

Степан, [06.06.2023 11:43]
«Вагнер» поставил ультиматум Минобороны РФ

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