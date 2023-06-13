Даешь анархию! В Киеве предлагают ликвидировать налоговую и таможню на время войны
Налоговая и таможенная службы в стране, ведущей войну, бесполезные и даже вредные институции.
Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил украинский экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Даже в военное время оказалось, что пока первые несколько месяцев де-факто налоговая не работала, все продолжали добросовестно платить налоги. Уровень уплаты у работающих предприятий зашкаливал за 98%. Это говорит о том, что на период войны налоговую можно сократить вообще и убрать из системы госуправления, она не нужна, абсолютно не нужна, большинство граждан как платили, так и будут платить налоги.
Таможню можно расформировать и ликвидировать, она вообще не нужна. И все разговоры о том, что – ну вот, с таможни мы получаем какие-то деньги, секундочку. Вы не с таможни получаете какие-то деньги, вы по сути воруете у бизнеса деньги. Потому что Украина является единственной страной в мире, в которой НДС выплачивается не по факту получения вами денег после продажи товаров и услуг, а авансом. И денег меньше в бюджете не станет. Просто они туда поступят не вытащенные на точке входа с импорта, а по мере продажи товара.
Мало того, ликвидация налоговой и таможни сделает бессмысленными все варианты ухода от налогообложения, занижения таможенной стоимости и прочие странные вещи, а также снимет коррупционную ренту. В итоге мы получим больше товара по меньшей цене, на самом деле», – уверен эксперт.
Однако он добавил, что это может привести и к негативным последствиям за счёт того, что импорт будет перебивать внутреннее производство, однако задача экономики работать на победу.
«Но должно быть регулирование работы экономки в условиях войны. Большая часть экономики во время войны должна работать на победу. То есть не на то, чтобы обеспечивать разнообразие на прилавках, а для того, чтобы обеспечивать возможность сопротивления, организации контрнаступления и наступления.
Поэтому большая часть денег, которыми распоряжается государство, должна быть влита в систему ВПК, частного и государственного. Это задача государства.
А вот обеспечение разнообразия на прилавках – этим пусть занимается бизнес. И при отсутствии налоговой и таможни он с этим справится намного оперативнее и лучше, чем сейчас. Он сделает это быстрее, поскольку не будет тратить время на абсолютно ненужные вещи», – подчеркнул Гаврилечко.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.