Даешь анархию! В Киеве предлагают ликвидировать налоговую и таможню на время войны

Налоговая и таможенная службы в стране, ведущей войну, бесполезные и даже вредные институции.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил украинский экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Даже в военное время оказалось, что пока первые несколько месяцев де-факто налоговая не работала, все продолжали добросовестно платить налоги. Уровень уплаты у работающих предприятий зашкаливал за 98%. Это говорит о том, что на период войны налоговую можно сократить вообще и убрать из системы госуправления, она не нужна, абсолютно не нужна, большинство граждан как платили, так и будут платить налоги.

Таможню можно расформировать и ликвидировать, она вообще не нужна. И все разговоры о том, что – ну вот, с таможни мы получаем какие-то деньги, секундочку. Вы не с таможни получаете какие-то деньги, вы по сути воруете у бизнеса деньги. Потому что Украина является единственной страной в мире, в которой НДС выплачивается не по факту получения вами денег после продажи товаров и услуг, а авансом. И денег меньше в бюджете не станет. Просто они туда поступят не вытащенные на точке входа с импорта, а по мере продажи товара.

Мало того, ликвидация налоговой и таможни сделает бессмысленными все варианты ухода от налогообложения, занижения таможенной стоимости и прочие странные вещи, а также снимет коррупционную ренту. В итоге мы получим больше товара по меньшей цене, на самом деле», – уверен эксперт.