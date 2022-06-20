Даешь демикрософтизацию!

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18 июня компания-монополист на рынке персональных компьютеров Microsoft объявила о запрете скачивать с её официального сайта установочные пакеты популярных ОС Windows 10 и 11 с территории России.

Вскоре после начала спецоперации российских войск на Украине, Microsoft в числе первых заявил о поддержке санкций и объявил об уходе с российского рынка. Спустя некоторое время в недрах «мелкомягких» была выпущена пояснительная записка, которая почему-то стала эксклюзивным достоянием издания Bloomberg, что совсем с российского рынка компания не уходит, однако приняла решение значительно сократить бизнес в России «в связи с изменением экономических прогнозов и влияния ситуации [на Украине] на деятельность Microsoft в России».

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В конце марта глава Microsoft Брэд Смит заявил, что компания не станет приостанавливать сотрудничество с клиентами из России и продолжит работать с российскими школами, больницами и рядом других организаций.

«Лишение этих учреждений обновлений ПО и услуг может поставить под угрозу здоровье и безопасность мирных жителей, в том числе детей и пожилых людей», — великодушно пообещал главный американский «форточник».

Прошло всего три месяца, и «мелкомягких» перестали волновать здоровье людей и мирных жителей, включая российских детей и стариков.

Что же, пацан своему слову хозяин: захотел – дал, захотел – забрал.

Теперь, начиная с 18 июня 2022 года, пользователи при попытке скачать и установить любую из операционок компании Microsoft получают «письмо счастья» о фатальной ошибке.

Загрузка ISO-образа ОС Windows 10 и Windows 11 стала отныне закрыта, и при попытке загрузки появляется сообщение «404 — File or Directory not found». Проще говоря, сайт компании нам сообщает, что запрашиваемый файл не найден и ловить по ссылке нечего.

Однако, если включить VPN и повторить попытку, получить «исошник» удастся вообще без проблем, что наводит на определённые мысли.

Если проследить последовательность недружественных шагов Microsoft в отношении России: отказ от сотрудничества, ограниченный сервис с обещаниями не вредить «мирному населению» и, наконец, запрет на скачивание официальных дистрибутивов Windows 10 и 11, можно сделать вывод, что в дальнейшем «форточники» могут ужесточить политику против российских пользователей и устроить некие подлянки, особенно если вспомнить, что в логове Билла Гейтса неоднократно заявлялось, что у них находятся под «колпаком» все компьютеры с установленной на них лицензионной и пиратской «виндой».

Кстати, попутно выясняется, что россиянам закрыли для скачивания утилиту Media Creation Tool, предназначенная для перехода с одной ОС на другую без потери пользовательских данных.

Не исключено, что уже в ближайшем будущем и другие продукты американской корпорации станут недоступны в России: популярный деловой пакет Office, мессенджер Skype, сервисы игровой консоли Xbox X/S и другие программы и услуги, принадлежащие Microsoft.

Нельзя сказать, что этот поступок «мелкомягких» был непредсказуемым. Напротив, о возможности блокировок продукции и сервисов Microsoft в России дискуссии велись как минимум с конца «святых девяностых», когда семейство Windows стало доминирующей операционной системой, установленной на домашние компьютеры пользователей бывшего СССР.

К примеру, в соцсетях вспоминают, что конце 90-х на высшем уровне решался вопрос о выборе национальной ОС: то ли кривоватые сборки Линукс, то ли глючная «винда», от которой всех тошнило, но к ней в комплекте шли развитые офисные программы, огромная библиотека игр и, конечно же, пасьянс-солитер – утеха секретарш.

Так вот, в Госдуме РФ собрали и заслушали всех имевших отношение к компьютерной индустрии. «Гвоздем программы» стало выступление представителя Microsoft Ольги Дергуновой (в настоящий момент комфортно обосновавшейся в ВТБ), которая расписала присутствующим розово-голубые перспективы, как в конторе Билла Гейтса нежно любят Россию, будут до скончания веков почти бесплатно поставлять программное обеспечение для школ и никогда-никогда не сделают больно своим пользователям. Но, чтобы счастье наступило, необходимо принять антипиратские законы и обрушить всю карательную мощь закона на торговцев с «Горбушки».

В общем, мадам исторгала на публику типичные для того времени басни о «невидимой руке рынка», которая не позволит политической конъюнктуре взять верх над бизнесом. Особенно радовала уши нардепов евангелическое песнопение о невозможности отключения сервисов Microsoft по требованию американского правительства.

Впрочем, в ельцинской Госдуме нашлись и недоверчивые. Пока адепты «свободного рынка» с мандатами с удовольствием внимали посланнице «мелкомягких», возмутились кровавые коммуняки, потребовавшие отказаться от навязчивых услуг Microsoft под предлогом, что рано или поздно контора, являющаяся монополистом на рынке домашних десктопов, начнёт шантажировать нас отключением от сервисов.

Жизнь показала, что правы оказались коммуняки.

И не только российские. Необходимо вспомнить, что, примерно в это же время компартия Китая решила дать пинка Биллу Гейтсу и приняла решение о разработке национальной компьютерной платформы MIPS + Red Flag Linux.

В связи с захватом рынка процессорами Intel и AMD, в США начались мощнейшие проблемы у других производителей и разработчиков процессоров: DEC, Motorola, HP, а также MIPS, ранее доминировавшей на рынке графических станций.

В общем, пользуясь случаем, китайские товарищи «позаимствовали и творчески освоили» архитектуру и систему команд MIPS, выпустив собственную линейку процессоров Loongson, на базе которых принялись строить собственные суперкомпьютеры и, что ещё более важно, компьютеры для государственных служащих, полностью обезопасив себя от неприятностей, которые сегодня испытывает Россия, благодаря услужливым лоббистам иностранных компаний в наших властных структурах.

Кстати, Китай так набил руку в производстве собственных процессоров, что в 2021 году объявил об отказе использования архитектуры MIPS.

В общем-то, ситуация с запретом скачивать Windos 10 и 11 с серверов Microsoft практически никак не затронет обычных пользователей. Либо VPN в помощь, либо куча пиратских сборок из российских источников помогут обладателю домашнего компьютера.

Со школами, больницами и госучереждениями дела обстоят гораздо хуже: там никакая безлицензионка не поможет, поскольку главное – это сервисы. Вспоминаем прошлогоднюю опупею с программой для видеоконференций Zoom.

Нельзя сказать, что Россия оказалась безоружной в результате прогнозируемой подлянки со стороны «форточников». Нет, определённые усилия предпринимались, линуксы сильно подросли и в РФ допилили свою альтернативу Red Flag, однако, как показала суета вокруг «Байкала» (процессора), библиотека программ всё ещё остаётся постыдно куцей и по удобству несравнимой с изделиями «мелкомягких».

Но есть и хорошие новости.

По сути, нарушив обещания и ополчившись на рядовых российских пользователей, Microsoft отрезала себе пути возвращения на российский корпоративный рынок (пользователи с безлицензионкой, понятное дело, не в счёт). Конфликт с Западом будет затяжным, а необходимость заполнить внутренний корпоративный рынок собственным продуктом будет подталкивать российских разработчиков заполнять возникший вакуум.

К тому времени, как в Вашингтоне и Брюсселе опомнятся, полянка будет занята, а новым обещаниям любить до гроба и не вставлять палки в колёса по очевидным причинам уже никто не поверит.

Таким образом, вслед за дедолларизацией – даёшь демикрософтизацию!