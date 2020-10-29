«Даешь Майдан в Калифорнии! Поможем неграм развалить США»

29.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Россия должна поступить с США так же, как Штаты поступают в отношении РФ – поддержать оппозиционные силы и устроить Майдан в условной Калифорнии.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» заявил бывший украинский политзаключенный и харьковский изобретатель Мехти Логунов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Логунова, Россия зря не пользуется возможностью развалить США, поддержав протесты афроамериканцев.

«Я немного не понимаю политики России, ведь в США сейчас идут очень большие сдвиги, большое недовольство негритянского населения. Почему не помочь неграм развалить к едрене фене эти Соединенные Штаты?

Одной из моих тем является признание непризнанных республик бывшего Советского Союза. Когда я занялся вопросом, выяснилось, что больше ста государств мира пытаются и требуют получить независимость. В том числе, и США – штат Техас, Калифорния, еще какие-то. А почему бы не помочь товарищам афроамериканцам, как они помогают азербайджанцам, армянам, украинцам? Деньгами, советниками, в конце концов, привезти в Калифорнию пирожков и прочего, устроить им Майдан», – заявил Логунов.