«Даешь раздел Украины!» – акция в Москве

05.04.2019, Москва, Михаил Рябов

Единомышленники писателя Эдуарда Лимонова провели в Москве акцию «за раздел Украины между европейскими странами». Об этом сообщает пресс-служба незарегистрированной партии «Другая Россия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На площади Европы были зажжены фаера, разбросаны листовки, напротив флагов европейских стран растянут баннер «Даёшь раздел Украiни».

«5 апреля – День Победы Александра Невского в Ледовом побоище. Национал-большевики и другие патриотические организации уже более 20 лет отмечают эту дату как День русской нации, поскольку тогда состоялась первая победа объединённого русского народа над силами Запада.

В этом году в Москве и в других регионах не согласовали проведение митингов 5 апреля. Поэтому неравнодушные активисты вышли на несанкционированную акцию. Никто задержан не был», – говорится в сообщении организаторов.

«Россия в союзе с другими странами должна разделить Украину. Забрать исторические населенные русскими людьми земли на левом берегу Днепра. Защитить своих соотечественников, оказавшихся в оккупации под бандеровцами.

Западную Украину пусть растащат её соседи. Львов отойдёт к Польше, Закарпатье достанется Венгрии, а Буковина Румынии. Эти страны имеют исторические претензии к Киеву и с удовольствием подивятся за его счёт. Там уже мечтают о новых территориальных приобретениях.

Украина должна ужаться до своих исторических 7-8 центральных областей. Потеряв незаконно удерживаемые области на востоке и западе, она превратится в мирное государство типа Словакии, где туристы в вышиванках будут пить горилку, закусывая варениками.

Никакого другого способа прекращения кровавого конфликта у российских границ не существует. Пять лет – достаточный срок, чтобы в этом убедиться. Минские соглашения окончательно провалились. Делая на них ставку, Кремль проиграл, а вместе с ним и вся Россия.

Нацболы, как никто другой в нашей стране, имеют моральное право добиваться радикальной смены курса на украинском направлении. Наши парни сидели в украинских тюрьмах за русский Крым, погибали в рядах ополчения за русский Донбасс. И сейчас находятся там с оружием в руках.

Даёшь раздел Украины!

Харьков и Одесса – русские, Львов – польский, Закарпатье – Венгерское, Буковина – румынская!» – говорится в листовках участников пикета.