«Дагестан следующий»: грузинский наемник мечтает выгнать Россию с Кавказа

18.10.2022  12:17 (Мск), Киев
Максим Карпенко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Кавказ, Россия


В случае серьезных неудач России на Украине на Кавказе вспыхнет новая волна сепаратизма, а войска РФ должны будут покинуть Абхазию и Южную Осетию.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил главарь боевиков «Грузинского легиона», воюющего на стороне ВСУ, Мамука Мамулашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае серьезных неудач России на Украине на Кавказе вспыхнет новая волна сепаратизма, а...

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«Все зависит от того, как закончится война в Украине. Это взаимосвязанные процессы, которые не могут быть один без другого. После деоккупации Украины, я думаю, российские войска, если они еще останутся, они просто уйдут из Абхазии и из Цхинвали, так называемой Осетии. Я думаю, они уйдут сами, потому что у них уже не будет никакого выбора. Они будут четко понимать, что следующие – они», – считает наемник.

«Развал Российской Федерации все-таки начнется на Кавказе. Это республики, которые не хотят жить с Россией, которые были оккупированы, хорошо это понимают, хотя им внушают, что Россия всегда была другом. Кавказ один раз в лице Чечни уже начал сопротивление там. Я думаю, и на этот раз Кавказ будет первым, кто будет стараться выйти из-под влияния России. Это вполне может быть Дагестан», – заявил Мамулашвили.

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