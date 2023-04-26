«Дай Бог нам когда-то подняться до такого же уровня» – киевский политолог о дипломатах РФ

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Киевский режим настолько увлёкся уничтожением всего советского, что не оставил в стране даже профессиональных чиновников и дипломатов.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» рассказал украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Школа дипломатии осталась в СССР. На Украине школу дипломатии пытался восстановить Зеленко. Из столпов уже ничего и никого не осталось. Кулеба – это просто венец разрушения. Банка шпрот в рояле, в котором налито шампанское – это Кулеба. Можно долго ржать над лошадиной мордой [Сергея Лаврова], но это школа советской дипломатии. Дай Бог, нам когда-то подняться до того же уровня», – рассуждал он.

«Я учился у тех, кто когда-то строил советскую школу дипломатии. И я очень хочу, чтобы когда-то в Украине тоже была дипломатия. А претензий к российской дипломатии, с профессиональной точки зрения, у меня нет», – заключил Чаплыга.