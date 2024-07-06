«Дай, дай, дай!» – в Киеве хотят заслать в США новую партию побирушек

Киев должен увеличить дипломатический корпус в США для того, чтобы постоянно торопить американцев с выделением помощи Украине.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Америке сейчас выборы, во время которых все организационные процесс замедляются. Мы должны прилагать усилия, должны быть там, наши военные должны быть там, и постоянно напоминать, что обещание дать Украине оружие – это обещание страны США, а не какого-то политического игрока. И делать всё возможное, чтобы никаких задержек не было.

И параллельно – нам точно надо развивать собственный потенциал. Потому что враг никуда не денется. Можно говорить, что Россия распадётся, но она будет существовать ещё довольно долго.

И можно много ходить по миру, одалживая оружия. Но это не выход для страны, которая живёт в таких условиях», – разглагольствовал Юрчишин.