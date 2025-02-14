«Дай Киеву ядерку – тут же втянут США в Армагеддон» – чикагский профессор

Публичные требования «просроченного» Владимира Зеленского дать Киеву ядерное оружие взамен на гарантии вступления Украины в НАТО – это уже откровенная истерика впавшего в отчаяние человека.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это отчаяние. Я считаю, что мысль о том, что Россия и США или почти все европейские страны позволят Украине иметь ядерное оружие, просто немыслима. Русские этого не допустят, мы этого не допустим. Нам не это выгодно, потому что Украина, скорее всего, применит его и втянет нас в ядерную войну, а мы этого не хотим.

Он может требовать, чтобы мы дали ему больше ракет и другого обычного вооружения. Но, как стало ясно как минимум год назад, в нашем арсенале не так-то много, мы не можем просто открыть шкаф, доставать всё это оружие и отправить его на Украину, и это решит все их проблемы», – сказал Миршаймер.