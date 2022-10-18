«Дайте автоматы и припишите к подразделениям» – военкор

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Новости Украины

Набирающий силу острый вопрос относительно деятельности военкоров в зоне проведения СВО может разрешиться либо полным «разгоном», либо журналистов будут приписывать к подразделениям, но как раньше, вероятно, уже не будет.

Об этом в интервью каналу «Ледоруб» заявил пермский нацбол, военный корреспондент издания «Readovka» Кирилл Имашев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какое будущее видишь военкоров, затянут гайки, не затянут? Сколько ещё эта история просуществует, и к чему она приведёт?» – спросил ведущий канала, коллега гостя студии Ринат Есеналиев.

«Тут два варианта развития событий. Либо всех нах#й выгонят отсюда и оставят только официоз, либо – хороший вариант развития событий, что военкоров начнут приписывать к подразделениям, у них будет автомат или хотя бы пистолет. И военкоры будут не пытаться из Донецка как-то связаться с каким-нибудь одиннадцатым полком, который сейчас штурмует Пески, что возьмите меня, пожалуйста. А все это будет нормально происходить, и к нормальным, к проявившим себя уже, адекватным людям, будет доверие. И будут доверять оружие и сложные участки фронта, я думаю желающих, которые не ссут, найдется много. Это на самом деле главная проблема, что я бы рад ездить каждый день на передок, но каждый раз это сложный процесс – именно договориться, чтобы тебя взяли. Во-первых, я еще выгляжу, как пятнадцатилетний подросток, на меня смотрят, типа бл# куда ты вообще пошел, парень, там», – отметил он.

«Второй хороший вариант развития событий, что это все преодолеется – и действительно дадут людям работать, и показывать войну, как она есть. Ну, есть первый грустный, просто всех нас нах#й выгонят отсюда», – рассказал Имашев.