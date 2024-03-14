«Дайте денег»: Финляндия жалуется на дорогую русофобию

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Европейский союз должен оказать помощь населению Финляндии, которое сильно обеднело из-за антироссийской политики.

Об этом в ходе своего выступления перед Европейским парламентом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия использует миграцию как оружие, чтобы оказать давление на Финляндию и весь ЕС. Россия подталкивает граждан третьих стран к нашей восточной сухопутной границе. Это неприемлемо. Их число всё ещё относительно невелико, но это явление вызывает беспокойство. Если мы не сможем остановить это сейчас, это станет ещё большей угрозой европейской национальной безопасности. Безопасность на внешних границах ЕС лежит в основе существования ЕС. Защита наших внешних линий фронта от любых форм гибридных атак имеет решающее значение», – пожаловался Орпо.

Он потребовал от Европарламента финансовой помощи для жителей пограничных районов, которые обнищали от такой «защиты интересов ЕС».

«Именно поэтому наш ответ был решительным. Мы закрыли нашу восточную сухопутную границу. Мы делаем это для защиты всего Европейского союза. Гибридная атака на нашу границу – это гибридная атака против всей Европы. Мы должны уделять особое внимание людям, которые живут в этих критически важных районах. Туризм и вся трансграничная торговля приостановлены на неопределённый срок», – добавил он.

Премьер пригрозил расколом в Евросоюзе, если помощь не будет оказана.

«Жизнеспособность пограничных районов ЕС имеет решающее значение не только для национальной безопасности, но и для сплочённости нашего общества. Война привела к снижению экономического роста в этих приграничных районах. Если эта тенденция не изменится, она приведёт к сокращению населения, и создаст серьёзную угрозу безопасности и стабильности нашего союза. Необходимо, чтобы мы проводили политику на уровне ЕС, направленную на оживление этих районов», – резюмировал Орпо.