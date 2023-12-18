«Дайте денег – и пара наших бригад вмиг угомонят мигрантов на границе с Мексикой» – боевик ВСУ

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Выделенные администрацией США 200 миллионов долларов Украине – это ни о чём. Киев мог бы оказать силовую поддержку на границе с Мексикой, чем решил бы вопрос противостояния республиканцев и демократов.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист-перебежчик, воюющий в ВСУ, Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«200 миллионов – это, конечно, хорошо, но по нынешней ситуации – это ни о чём. Это очень мало. Нужны совсем другие деньги, совсем другое количество оружия. И к Байдену я отношусь без восторга, потому что он всегда говорит очень правильные слова, но с делами спешит не так… мы это видели. Что касается помощи, которую мы рассчитываем получить от США – Зеленский прилетел, со всеми встретился, со всеми поговорил, понимание полное, у нас по-прежнему двухпартийная поддержка. Но в Америке выборы, и идёт своя внутрипартийная борьба. Байден и демократы предлагают объединить помощь Украине и Израилю, проголосовать пакетом. Украина к этому отношения не имеет, но республиканцы говорят: отлично, голосуем пакетом, заодно – их республиканская фишка – усиливаем жёсткий контроль, безопасность, борьба с нелегальной миграцией со стороны Мексики. Для республиканцев это вопрос принципа, демократы за это голосовать не хотят. Вот, во что всё упирается. То есть ни Украина, ни Израиль не влияют на процесс, это внутрипартийная борьба в США. Рано или поздно она закончится, и мы всё получим, на что рассчитываем, потому что такая позиция есть у обеих партий. Но, к сожалению, всё затягивается из-за этого вопроса», – обрисовал ситуацию Сазонов.

Он выразил большое сожаление, что Украина не может повлиять на данную повестку в США.

«Мы не имеем никакого отношения к границе США и Мексики. Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы», – посетовал ВСУшник.