«Дайте! Допоможить! Нам нужны тысячи ракет!» – киевский эксперт валяется в ногах у турка

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Если бы Турция дала Украине свои ракеты, то в совокупности с немецкими и французскими – можно было бы обойтись даже без Германии и США.

Об этом на презентации в Киеве заявил украинский военный аналитик, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Украинский эксперт вцепился в турецкого журналиста, который имел неосторожность обратиться с вопросом.

«Кстати, обращу внимание на Турцию. Потому что нам нужно очень много ракет, очень! Нам нужны тысячи ракет! Разных стран НАТО, я подчеркну, тогда Путин не нападёт на НАТО. У вас компания Roketsan в феврале 2024 года получила огромный заказ на оперативно-тактические ракетные комплексы «Tayfun» дальностью 560 км. Дайте нам эти ракеты, в первую очередь! Вместе с ракетами Британии, Франции, даже без немецких и американских – мы всё сделаем. Далее, в 2023 году поднялся в небо турецкий беспилотный самолёт «Kızılelma», кажется, с украинским двигателем? Могу ошибаться. Там у вас ещё есть очень интересные беспилотники «Akıncı», которые способны нести крылатые ракеты дальностью 200-250 км. Помогите нам сейчас победить Россию! Ну, победить – фигурально, я говорю, вытолкнуть Россию с нашей территории и обеспечить послевоенное противостояние. И всё, мы сможем построить новую систему международной безопасности вместе – НАТО и Украина вместе! Это не фантазия, это реальная вещь. Но без этой помощи тяжело говорить о реальной победе на поле боя», – унижался и клянчил Бадрак.