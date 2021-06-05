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05.06.2021, Санкт-Петербург, Игорь Петренко
 
Дзен, Политика, Россия
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Дайте два: юристы Пригожина готовят новые уголовные дела

В отношении Владимира Милова и Любови Соболь могут возбудить уголовное дело. Редакция издания «Интерфакс»...

В отношении Владимира Милова и Любови Соболь могут возбудить уголовное дело.

Редакция издания «Интерфакс» обратилась в пресс-службу компании «Конкорд», чтобы уточнить факт возбуждения дела о клевете против сторонницы Навального Любови Соболь. Экс-юрист организаций блогера в своем телеграм-канале упомянула, что ведется расследование в отношении нее по заявлению о клевете на бизнесмена Евгения Пригожина. «Интерфакс» запросил подтверждение по данной информации.

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В пресс-службе подтвердили, что Евгений Пригожин действительно подал заявление о возбуждении уголовного дела по факту клеветы в отношении Соболь. На данный момент по заявлению ведут доследственную проверку, после чего будет назначена лингвистическая экспертиза.

«После экспертизы материалы проверки будут переданы для возбуждения уголовного дела», – написала пресс-служба «Конкорда» и отметила, что аналогичный процесс запущен в отношении еще одного сторонника Навального – Владимира Милова.

Также в компании подчеркнули, что поданные заявления не имеют отношения к политическим взглядам ответчиков, единственная цель этих заявлений – понуждение к соблюдению законов Российской Федерации.

Ранее Евгений Пригожин добился признания распространенной Владимиром Миловым информации о нем недостоверной и порочащей его честь и деловую репутацию. Суд обязал навальниста удалить эти материалы.


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