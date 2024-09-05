«Дайте гарантию, что не тронете Церковь!» – экс-башкан Гагаузии властям Молдовы

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Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер общественного движения «Платформа Молдова» Ирина Влах, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента, в своём видеообращении призвала руководство страны подписать публичное обязательство не допускать ликвидации канонической Молдавской митрополии, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Влах, в ходе встреч в рамках сбора подписей граждане выражают озабоченность в связи с заявлением депутата парламента от правящей в Молдове партии «Действие и солидарность» о желании уже этой осенью, после президентских выборов 20 октября, ликвидировать Молдавскую митрополию, канонически связанную с Русской православной церковью.

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«Люди уверены, что это заявление появилось не на пустом месте. Граждане считают, что декларации представителей правящей партии и президента, пытавшихся дистанцироваться от этого скандального намерения, не являются достаточными гарантиями, что власть не предпримет атаки против Молдавской митрополии», – заявила Влах.

Среди обязательств, которые политик предлагает подписать руководству страны, – осуждение любых заявлений, направленных на дискредитацию канонической церковной структуры на территории Молдовы, борьба с любыми действиями, направленными на дискриминацию людей за их принадлежность к Бессарабской митрополии, обеспечение необходимого климата в обществе, чтобы прихожане и священнослужители могли реализовать право на свободный выбор конфессии.

«Я призываю президента, премьера и спикера парламента подписать эти обязательства. Либо вы выбираете сторону однопартийца Шоймару, либо сторону народа и Церкви. Нам нужно спокойствие в обществе. Хватит уже натравливать одних против других. Мы уже видели, к чему это приводит. Руки прочь от нашей Церкви!», – заключила политик.

Согласно опросу общественного мнения, проведённого компанией WatchDog, связанного с Фондом Сороса, Влах занимает четвёртое место из 14 кандидатов в президентском рейтинге с результатом в 5,8%, уступая действующему президенту Майе Санду (35,5%), законному генпрокурору Александру Стояногло (9,9%) и бывшему мэру города Бельцы Ренато Усатому (6,8%).