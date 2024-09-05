«Дайте гарантию, что не тронете Церковь!» – экс-башкан Гагаузии властям Молдовы

Алексей Логофет.  
05.09.2024 09:18
  (Мск) , Кишинев
Просмотров: 195
 
Дзен, Молдова, Политика, Религия, Церковь


Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер общественного движения «Платформа Молдова» Ирина Влах, выдвинувшая свою кандидатуру на пост президента, в своём видеообращении призвала руководство страны подписать публичное обязательство не допускать ликвидации канонической Молдавской митрополии, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Влах, в ходе встреч в рамках сбора подписей граждане выражают озабоченность в связи с заявлением депутата парламента от правящей в Молдове партии «Действие и солидарность» о желании уже этой осенью, после президентских выборов 20 октября, ликвидировать Молдавскую митрополию, канонически связанную с Русской православной церковью.

Бывшая глава Гагаузской автономии, лидер общественного движения «Платформа Молдова» Ирина Влах, выдвинувшая свою кандидатуру...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Люди уверены, что это заявление появилось не на пустом месте. Граждане считают, что декларации представителей правящей партии и президента, пытавшихся дистанцироваться от этого скандального намерения, не являются достаточными гарантиями, что власть не предпримет атаки против Молдавской митрополии», – заявила Влах.

Среди обязательств, которые политик предлагает подписать руководству страны, – осуждение любых заявлений, направленных на дискредитацию канонической церковной структуры на территории Молдовы, борьба с любыми действиями, направленными на дискриминацию людей за их принадлежность к Бессарабской митрополии, обеспечение необходимого климата в обществе, чтобы прихожане и священнослужители могли реализовать право на свободный выбор конфессии.

«Я призываю президента, премьера и спикера парламента подписать эти обязательства. Либо вы выбираете сторону однопартийца Шоймару, либо сторону народа и Церкви. Нам нужно спокойствие в обществе. Хватит уже натравливать одних против других. Мы уже видели, к чему это приводит. Руки прочь от нашей Церкви!», – заключила политик.

Согласно опросу общественного мнения, проведённого компанией WatchDog, связанного с Фондом Сороса, Влах занимает четвёртое место из 14 кандидатов в президентском рейтинге с результатом в 5,8%, уступая действующему президенту Майе Санду (35,5%), законному генпрокурору Александру Стояногло (9,9%) и бывшему мэру города Бельцы Ренато Усатому (6,8%).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть