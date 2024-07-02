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Нацистские оккупанты так старались, снося памятники и переименовывая улицы, что у стороннего наблюдателя могло сложиться впечатление — мол, ничего русского, то есть исторического, в Одессе не осталось. Однако это не совсем так.

Во-первых, потому что нельзя объять необъятное. Во-вторых, потому что деколонизацией занималась городская топонимическая комиссия. А в ней хоть и протирают штаны предатели, недавние русофилы, изо всех сил выслуживающиеся перед новыми хозяевами, но чтобы одесситы им в морды не плевали, на часть святого они все же не покусились.

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Однако в Киеве посчитали, что одесская мэрия план по деколонизации с позором провалила, и, как того и требует нацистский закон, передала полномочия по разрушению города гауляйтеру, то есть в обладминистрацию. А уж топонимическая комиссия при этой богадельне — поистине собрание махровых шариковых.

И вот, с пылу с жару уже имеем первое заседание комиссии и новый список под названием «А сову эту мы разъясним».

Итак, вчитайтесь в фамилии, увековеченные в улицах и переулках, подлежащих переименованию (в вольном порядке): Пушкин (опять?), Гагарин (тоже не ново), Толстой, Чайковский, Высоцкий, Паустовский, Бунин, Олеша, Лермонтов, Жванецкий, Ильф и Петров, Утесов, Катаев…

Шариковы даже не дали объяснений, чем им не угодили одесситы-писатели или бунтарь Высоцкий, звезда одесской киностудии, зато по Катаеву дали ремарку — «служил в уголовном розыске»… Фу-у-ух. Не сразу на этом моменте удалось подобрать слова. Но вообще все логично — не в сигуранце же служил великий писатель и не в гестапо, поэтому не может стать украинским народным героем, в честь которого называют улицы.

Особое внимание коснулось, конечно, Пушкина.

«Мы решили сначала обсудить свое видение в узком кругу. По Пушкинской было предложение — улица Итальянская и Святослава Караванского. Это очень известный одессит, но его имя нигде не зафиксировано в топонимике города. И таких примеров очень много», — заявила замначальника департамента культуры, национальностей и религий ОГА Ярослава Резникова.

Касательно «очень известного одессита» какого-то Караванского, то спорим, вы первый раз слышите эту фамилию, тогда как, скажем, к одесситу Утесову даже не надо добавлять «известный». Так вот, этим Караванским оказался некий украинский языковед, узник сталинских лагерей (ясно-понятно).

Ну и, памятуя о «котах-сволочах», в отличие от «слонов — полезных животных», шариковы поделились мыслями о том, что собираются одесситам оставить.

«Одессу в Качубиевку переименовывать не будем, Дюка сносить тоже. Но имена одесситов-борцов за волю Украины как прошлых эпох, так и современности будут увековечены на наших улицах. Обязательно», — отрезал главшариков, руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института нацпамяти Сергей Гуцалюк.

Данное решение он также не пояснил, ибо весь такой внезапный, противоречивый, ну или готовится потом переобуться в полете и визжать, что «Дюка-то я отстоял».

И, кстати, напомню — для понимания картины — что членами инициативной группы, постоянно давящей на власти Одессы с требованием «избавиться от пушкиных и гагариных» являются главный редактор «Украинской правды» меджлисовка Севгиль Мусаева, директор издания «Фолио» Александр Красовицкий, шеф-редактор «Левого берега» Соня Кошкина (одесситы?!.) и нардеп-проститутка Алексей Гончаренко. Ну так, как говорится, чтобы помнили.