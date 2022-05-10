«Дайте хоть оружие» – в Киеве смирились, что Европа не будет воевать за Украину

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Новости Украины

Европейским странам не стоит бояться оказаться стороной конфликта в противостоянии Украины с Россией, достаточно помогать материально.

Об этом на брифинге в Киеве заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас на фронте на Украине решается вопрос будущей европейской безопасности и процветания. От того, остановим ли мы Путина здесь, на Украине, или он сможет победить и превратить Украину в форпост для дальнейшей атаки на Европу, зависит будущее Европы. Я считаю, Украина в этой ситуации ведёт себя очень честно. Мы не втягиваем ни одну другую страну в войну, мы не просим прислать сюда своих солдат и воевать за нас. Мы проливаем свою кровь за нашу землю, а также за будущую безопасность и экономическое процветание Европы», – сказал он.

В связи с этим, добавил Кулеба, Киев надеется на продолжение помощи Украине в виде оружия, антироссийских санкций и экономической поддержки.

«Нет ни одного международного документа или учебника по истории войн, где написано, что передача оружия или применение санкций является участием в войне или приводит к привлечению страны к войне. Те, кто утверждают противоположное, в действительности, просто распространяют российские нарративы президента Путина, которому, безусловно, выгодно, чтобы Украина осталась один на один», – успокаивал европейцев глава украинского МИД.

Примечательно, что в течении 8 лет, когда украинскую сторону прижимали фактами о том, что российских войск на Донбассе нет, и Москва не является стороной конфликта, в Киеве аргументировали участие РФ в войне именно вменяя обвинения в поставках оружия ЛДНР.